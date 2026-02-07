Taktik Gila Bernardo Tavares Bikin Bali United Hancur, Persebaya Amazing

bali.jpnn.com, GIANYAR - Ambisi Bernardo Tavares membawa Persebaya meraih kemenangan atas tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-20 Super League 2025-2026 akhirnya terwujud.

Persebaya berhasil menghancurkan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) malam dengan skor 3 – 1.

Bernardo Tavares berhasil mengukir sejarah bersama Persebaya setelah The Green Force kali terakhir menang atas Bali United di Stadion Kapten Dipta, 2018 lalu.

Persebaya mencetak gol lebih dahulu melalui sang striker Mihailo Perovic menit ke-26 setelah terjadi kemelut di depan gawang Mike Houptmeijer.

The Green Force kembali menambah dua gol pada babak kedua melalui Alfan Suaib menit ke-69 dan Risto Mitrevski menit ke-73.

Bali United hanya mampu membalas satu gol yang dicetak gelandang Jordy Bruijn menit ke-88.

Hasil laga ini tidak mengubah posisi kedua kesebelasan di papan klasemen.

Persebaya masih bertahan di peringkat kelima Super League 2025-2026 dengan 35 poin, hasil dari sembilan kali menang, delapan kali seri dan tiga kali kalah.