Sah, Gendo Suardana Terpilih Sebagai Ketum KKI Bali Secara Aklamasi
bali.jpnn.com, DENPASAR - Perguruan Kushinryu M. Karatedo Indonesia (KKI) Pengurus Provinsi Bali (Pengprov Bali) menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov), Sabtu (7/2) di Denpasar.
Rapat tertinggi level Provinsi Bali ini untuk membahas dan mengevaluasi kerja-kerja pengurus periode 2021-2024 sekaligus memilih Ketua Umum, Ketua Majelis Sabuk Hitam dan Ketua Dewan Guru KKI Bali periode 2026-2030
Musprov dihadiri oleh utusan dari sembilan Pengurus Kabupaten/Kota se Bali sebagai pemegang hak suara dan tiga Dojo Unit Khusus.
“Sembilan pengurus Kota/Kabupaten mempunyai hak suara dan hak memilih.
Semua hadir dengan membawa mandat masing-masing” ujar Ketua Panitia Musprov KKI Bali.
Ketua Umum KKI Bali periode 2021-2025 Made Dana menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya selama empat tahun memimpin KKI Bali dan diterima oleh seluruh peserta.
“Tidak ada rasa duka selama memimpin KKI, yang ada hanya rasa suka karena pengurus juga keluarga besar KKI sangat kompak,” ujar I Made Dana.
Seusai pertanggungjawaban I Made Dana, Musprov KKI Bali dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Umum, Ketua Majelis Sabuk Hitam dan Ketua Dewan Guru periode 2026-2030.
Wayan Gendo Suardana (DAN III Internasional) terpilih sebagai Ketua Umum KKI Bali hasil Musprov untuk periode 2026-2030
