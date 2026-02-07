JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Sah, Gendo Suardana Terpilih Sebagai Ketum KKI Bali Secara Aklamasi

Sah, Gendo Suardana Terpilih Sebagai Ketum KKI Bali Secara Aklamasi

Sabtu, 07 Februari 2026 – 19:59 WIB
Sah, Gendo Suardana Terpilih Sebagai Ketum KKI Bali Secara Aklamasi - JPNN.com Bali
Wayan Gendo Suardana (DAN III Internasional) terpilih sebagai Ketua Umum KKI Bali hasil Musprov untuk periode 2026-2030, Sabtu (7/2). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perguruan Kushinryu M. Karatedo Indonesia (KKI) Pengurus Provinsi Bali (Pengprov Bali) menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov), Sabtu (7/2) di Denpasar.

Rapat tertinggi level Provinsi Bali ini untuk membahas dan mengevaluasi kerja-kerja pengurus periode 2021-2024 sekaligus memilih Ketua Umum, Ketua Majelis Sabuk Hitam dan Ketua Dewan Guru KKI Bali periode 2026-2030

Musprov dihadiri oleh utusan dari sembilan Pengurus Kabupaten/Kota se Bali sebagai pemegang hak suara dan tiga Dojo Unit Khusus.

Baca Juga:

“Sembilan pengurus Kota/Kabupaten mempunyai hak suara dan hak memilih.

Semua hadir dengan membawa mandat masing-masing” ujar Ketua Panitia Musprov KKI Bali.

Ketua Umum KKI Bali periode 2021-2025 Made Dana menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya selama empat tahun memimpin KKI Bali dan diterima oleh seluruh peserta.

Baca Juga:

“Tidak ada rasa duka selama memimpin KKI, yang ada hanya rasa suka karena pengurus juga keluarga besar KKI sangat kompak,” ujar I Made Dana.

Seusai pertanggungjawaban I Made Dana, Musprov KKI Bali dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Umum, Ketua Majelis Sabuk Hitam dan Ketua Dewan Guru periode 2026-2030.

Wayan Gendo Suardana (DAN III Internasional) terpilih sebagai Ketua Umum KKI Bali hasil Musprov untuk periode 2026-2030
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   wayan gendo suardana Gendo Suardana KKI Bali Musprov Pengrov KKI Bali karate

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mike Kedodoran, 2 Laga Kebobolan 6 Gol, Fitrul Rustapa Layak Jadi Pengganti - JPNN.com Bali

    Mike Kedodoran, 2 Laga Kebobolan 6 Gol, Fitrul Rustapa Layak Jadi Pengganti

  2. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persebaya: Misi Balas Dendam - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persebaya: Misi Balas Dendam

  3. Persebaya Siap Tempur, Francisco Rivera Bertekad Cetak Gol di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Persebaya Siap Tempur, Francisco Rivera Bertekad Cetak Gol di Stadion Dipta

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU