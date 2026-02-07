Mike Kedodoran, 2 Laga Kebobolan 6 Gol, Fitrul Rustapa Layak Jadi Pengganti

JPNN.com

Sabtu, 07 Februari 2026 – 14:53 WIB
Striker Persik Jose Enrique menceploskan bola ke gawang Bali United tanpa bisa dicegah kiper Mike Houptmeijer dan bek tengah Joao Ferrari di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) lalu. Persik mengalahkan Bali United dengan skor 3 - 2. Foto: Instagram @persikfcofficial

bali.jpnn.com, GIANYAR - Ada apa dengan penjaga gawang Bali United Mike Houptmeijer?

Putaran kedua Super League 2025-2026 baru dimulai, mantan penjaga gawang kedua PEC Zwolle di Eredivisie menjadi korban keganasan tim lawan.

Dalam dua laga terakhir yang dijalani Bali United, gawang Mike Houptmeijer kebobolan enam gol, masing-masing saat menahan imbang Semen Padang 3 – 3 dan kala kalah dari Persik Kediri 2 – 3.

Padahal, dalam enam laga sebelumnya pada putaran pertama, gawang Mike Houptmeijer tak pernah tersentuh gol lawan.

Momen itu terjadi saat Bali United melawan Persis Solo, Borneo FC, PSBS Biak, Dewa United, Arema FC dan PSM Makassar.

Namun, pada saat memasuki awal putaran kedua, Mike Houptmeijer seperti tak berdaya menahan gempuran para penyerang lawan.

Kapasitas Mike Houptmeijer berada di bawah mistar gawang Bali United pada laga pekan ke-20 Super League kontra Persebaya di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) malam ini dipertanyakan.

Berdasar statistik, Mike Houptmeijer bermain dalam 19 pertandingan bersama Bali United, delapan kali mencetak clean sheet dan 24 kali kebobolan.

Dalam dua laga terakhir yang dijalani Bali United, gawang Mike Houptmeijer kebobolan enam gol saat melawan Semen Padang dan Persik Kediri
