JPNN.com

JPNN.com Bali Sport PSM Bikin Kejutan Setelah Lepas dari Sanksi FIFA, Rekrut 3 Pemain Asing

PSM Bikin Kejutan Setelah Lepas dari Sanksi FIFA, Rekrut 3 Pemain Asing

Sabtu, 07 Februari 2026 – 14:32 WIB
PSM Bikin Kejutan Setelah Lepas dari Sanksi FIFA, Rekrut 3 Pemain Asing - JPNN.com Bali
PSM Makassar bikin kejutan di bursa transfer putaran kedua Super League. PSM Makassar merekrut tiga pemain asing baru setelah FIFA mencabut sanksi pada detik-detik penutupan bursa transfer. Foto: Ilustrasi @psm_makassar

bali.jpnn.com, DENPASAR - PSM Makassar yang diisukan gagal meramaikan bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 karena sanksi FIFA, bikin kejutan.

Tak ada angin tak ada hujan, PSM Makassar merekrut tiga pemain asing baru sebelum penutupan bursa transfer putaran kedua, Jumat (6/2) malam.

Keputusan PSM Makassar merekrut pemain baru setelah FIFA mencabut sanksi pada detik-detik penutupan bursa transfer.

Baca Juga:

Federasi Sepak Bola Dunia itu merilis FIFA Registration Ban alias larangan mendaftarkan pemain baru per 9 Januari 2026 selama tiga periode bursa transfer.

PSM Makassar tidak bisa mendaftarkan pemain baru, baik lokal maupun asing pada putaran kedua ini, kecuali sanksi tersebut segera diselesaikan dan dicabut.

Sanksi tersebut buntut kasus penunggakan gaji yang belum diselesaikan terhadap mantan pelatih Bernardo Tavares atau pemain asing sebelumnya.

Baca Juga:

PSM baru bisa merekrut pemain baru jika sanksi FIFA itu dicabut.

Pertanyaannya, siapa pemain baru yang direkrut PSM Makassar setelah Federasi Sepak Bola Dunia itu mencabut FIFA Registration Ban?

Keputusan PSM Makassar merekrut pemain baru setelah FIFA mencabut sanksi pada detik-detik penutupan bursa transfer.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PSM Bursa Transfer Super League 2025-2026 FIFA FIFA Registration Ban psm makassar Tomas Trucha pemain asing Luka Cumic Dusan Lagator Sheriddin Boboev

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mike Kedodoran, 2 Laga Kebobolan 6 Gol, Fitrul Rustapa Layak Jadi Pengganti - JPNN.com Bali

    Mike Kedodoran, 2 Laga Kebobolan 6 Gol, Fitrul Rustapa Layak Jadi Pengganti

  2. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persebaya: Misi Balas Dendam - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persebaya: Misi Balas Dendam

  3. Persebaya Siap Tempur, Francisco Rivera Bertekad Cetak Gol di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Persebaya Siap Tempur, Francisco Rivera Bertekad Cetak Gol di Stadion Dipta

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU