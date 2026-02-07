PSM Bikin Kejutan Setelah Lepas dari Sanksi FIFA, Rekrut 3 Pemain Asing

bali.jpnn.com, DENPASAR - PSM Makassar yang diisukan gagal meramaikan bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 karena sanksi FIFA, bikin kejutan.

Tak ada angin tak ada hujan, PSM Makassar merekrut tiga pemain asing baru sebelum penutupan bursa transfer putaran kedua, Jumat (6/2) malam.

Keputusan PSM Makassar merekrut pemain baru setelah FIFA mencabut sanksi pada detik-detik penutupan bursa transfer.

Federasi Sepak Bola Dunia itu merilis FIFA Registration Ban alias larangan mendaftarkan pemain baru per 9 Januari 2026 selama tiga periode bursa transfer.

PSM Makassar tidak bisa mendaftarkan pemain baru, baik lokal maupun asing pada putaran kedua ini, kecuali sanksi tersebut segera diselesaikan dan dicabut.

Sanksi tersebut buntut kasus penunggakan gaji yang belum diselesaikan terhadap mantan pelatih Bernardo Tavares atau pemain asing sebelumnya.

PSM baru bisa merekrut pemain baru jika sanksi FIFA itu dicabut.

Pertanyaannya, siapa pemain baru yang direkrut PSM Makassar setelah Federasi Sepak Bola Dunia itu mencabut FIFA Registration Ban?