Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persebaya: Misi Balas Dendam

Sabtu, 07 Februari 2026 – 13:58 WIB
Ilustrasi bola. Tuan rumah Bali United dijadwalkan menantang tim yang lagi onfire, Persebaya Surabaya pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA di Stadion Kapten Dipta,, Gianyar, Sabtu (7/2). Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duel big match pekan ke-20 Super League 2025-2026 tersaji di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (7/2) malam.

Tuan rumah Bali United menantang tim yang lagi onfire, Persebaya Surabaya pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Laga ini bertajuk balas dendam bagi kedua kesebelasan.

Bali United mengusung misi kemenangan lantaran pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 23 Agustus 2025 kalah dari Persebaya dengan skor 2 – 5.

Persebaya di lain sisi mengincar kemenangan di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, lantaran sejak 2018 tak pernah menang saat melawan Bali United.

Mengingat pentingnya laga ini, pelatih Johnny Jansen memastikan akan menyiapkan skuad terbaik untuk melawan Persebaya.

Misinya adalah meraih kemenangan setelah dua laga terakhir Bali United gagal meraih hasil positif, setelah ditahan imbang Semen Padang dan kalah dari Persik Kediri.

“Kami harus memberikan perlawanan maksimal untuk mendapat hasil yang positif malam ini," kata Johnny Jansen.

