JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persebaya Siap Tempur, Francisco Rivera Bertekad Cetak Gol di Stadion Dipta

Persebaya Siap Tempur, Francisco Rivera Bertekad Cetak Gol di Stadion Dipta

Sabtu, 07 Februari 2026 – 07:05 WIB
Persebaya Siap Tempur, Francisco Rivera Bertekad Cetak Gol di Stadion Dipta - JPNN.com Bali
Gelandang Persebaya Francisco Rivera menjalani sesi official training di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jumat (6/2) malam. Persebaya siap menghadapi Bali United, Sabtu (7/2) malam. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang serang Persebaya Francisco Rivera menegaskan kesiapan The Green Force menghadapi Bali United pada laga pekan ke-20 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) malam.

Pesepak bola berkebangsaan Meksiko itu mengatakan pemain muda dan pemain baru Persebaya akan menjadi kunci untuk memutus tren buruk di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

“Pemain baru dan pemain muda siap memberikan kontribusi pada laga ini,” ujar Francisco Rivera dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Pemain baru yang direkrut Persebaya mulai menunjukkan performa terbaiknya sejak direkrut pada Januari 2026 lalu.

Bruno Paraiba, Jefferson Silva dan Pedro Matos menjadi aktor kemenangan Persebaya saat mengalahkan PSIM Yogyakarta dan menahan imbang Dewa United.

Namun, yang patut diwaspadai Persebaya, tuan rumah Bali United dalam motivasi tinggi meraih kemenangan setelah meraih hasil buruk pada dua laga terakhir.

Baca Juga:

Selain bermain di kandang sendiri dan dalam motivasi tinggi meraih kemenangan, Bali United kerap memainkan laga dengan pressing tinggi.

“Kami tahu Bali (United) memiliki tim yang bagus dengan transisi cepat.

Gelandang serang Persebaya Francisco Rivera menegaskan kesiapan The Green Force menghadapi Bali United pada laga pekan ke-20 Super League di Stadion Dipta
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persebaya Persebaya Surabaya bali united Bali United vs Persebaya Francisco Rivera stadion kapten dipta Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persebaya Siap Tempur, Francisco Rivera Bertekad Cetak Gol di Stadion Dipta - JPNN.com Bali
    Persebaya Siap Tempur, Francisco Rivera Bertekad Cetak Gol di Stadion Dipta
  2. Bernardo Tavares Siap Tulis Sejarah di Dipta, Kemenangan Leg Pertama Jadi Modal - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Siap Tulis Sejarah di Dipta, Kemenangan Leg Pertama Jadi Modal

  3. Ricky Fajrin Ajak Bali United Bangkit, Lupakan Kekalahan, Fokus Kontra Persebaya - JPNN.com Bali

    Ricky Fajrin Ajak Bali United Bangkit, Lupakan Kekalahan, Fokus Kontra Persebaya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU