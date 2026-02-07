Persebaya Siap Tempur, Francisco Rivera Bertekad Cetak Gol di Stadion Dipta

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang serang Persebaya Francisco Rivera menegaskan kesiapan The Green Force menghadapi Bali United pada laga pekan ke-20 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) malam.

Pesepak bola berkebangsaan Meksiko itu mengatakan pemain muda dan pemain baru Persebaya akan menjadi kunci untuk memutus tren buruk di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

“Pemain baru dan pemain muda siap memberikan kontribusi pada laga ini,” ujar Francisco Rivera dilansir dari laman klub.

Pemain baru yang direkrut Persebaya mulai menunjukkan performa terbaiknya sejak direkrut pada Januari 2026 lalu.

Bruno Paraiba, Jefferson Silva dan Pedro Matos menjadi aktor kemenangan Persebaya saat mengalahkan PSIM Yogyakarta dan menahan imbang Dewa United.

Namun, yang patut diwaspadai Persebaya, tuan rumah Bali United dalam motivasi tinggi meraih kemenangan setelah meraih hasil buruk pada dua laga terakhir.

Selain bermain di kandang sendiri dan dalam motivasi tinggi meraih kemenangan, Bali United kerap memainkan laga dengan pressing tinggi.

“Kami tahu Bali (United) memiliki tim yang bagus dengan transisi cepat.