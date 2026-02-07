Bernardo Tavares Siap Tulis Sejarah di Dipta, Kemenangan Leg Pertama Jadi Modal

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bernardo Tavares bertekad mengakhiri tren negatif Persebaya saat bentrok melawan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta Gianyar, Sabtu (7/2) malam.

Menurut Bernardo Tavares, laga pekan ke-20 Super League 2025-2026 malam ini menjadi momentum kebangkitan skuad Bajol Ijo atas tuan rumah.

Berdasar statistik pertemuan kedua kesebelasan, kemenangan terakhir Persebaya di Stadion Kapten Dipta atas Bali United terjadi pada musim 2018.

Dalam 14 pertemuan kedua tim, Persebaya mencatatkan lima kemenangan, satu hasil imbang, dan delapan kekalahan.

Beruntung pada leg pertama Agustus 2025 lalu, Persebaya berhasil mengalahkan Bali United dengan skor telak 5 – 2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Kemenangan itu menjadi modal penting pada laga malam ini.

Mantan pelatih PSM Makassar itu pun bertekad menulis sejarah baru bersama Persebaya di Stadion Kapten Dipta.

“Saya tahu pertandingan terakhir Persebaya di sini selalu berakhir dengan kekalahan.