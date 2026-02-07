Klasemen Super League Setelah Persib Bekuk Malut United: Derbi Mataram Panas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah dua laga bergulir di dua tempat berbeda pada pekan ke-20, kemarin (6/2).

PSIM Yogyakarta melawan Persis Solo di Stadion Sultan Agung, Bantul, sementara Persib menantang Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Di Stadion GBLA, Persib berhasil memenuhi ambisinya untuk membalas kekalahan dari Malut United sekaligus mempertahankan catatan 100 persen poin kandang.

Persib Bandung mengalahkan Malut United dengan skor 2 – 0, hasil yang sama saat skuad Pangeran Biru takluk di Stadion Kie Raha, Ternate, 14 Desember 2025 lalu.

Dua gol Persib Bandung dicetak melalui tendangan penalti Thom Haye menit ke-36 dan Saddil Ramdani menit ke-87.

Kemenangan ini membuat Persib Bandung menjauh dari kejaran pesaingnya, Borneo FC dan Persija Jakarta.

Persib kukuh di puncak klasemen Super League setelah mengumpulkan 47 poin, hasil dari 15 kali menang, dua kali imbang dan tiga kali kalah.

Borneo FC maupun Persija tidak mungkin bisa mengejar poin Persib meski baru memainkan 19 pertandingan.