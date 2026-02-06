Ricky Fajrin Ajak Bali United Bangkit, Lupakan Kekalahan, Fokus Kontra Persebaya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kapten Bali United Ricky Fajrin mengajak skuad Serdadu Tridatu untuk bangkit setelah meraih hasil minor pada dua laga terakhir di ajang Super League.

Bali United gagal menang saat melawan Semen Padang di Stadion Kapten Dipta setelah ditahan imbang 3 – 3, dan takluk dari Persik Kediri dengan skor 2 – 3 di Stadion Brawijaya.

Menurut Ricky Fajrin, pertandingan Bali United melawan Persebaya pada laga pekan ke-20 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) besok menjadi momentum untuk kembali ke jalur kemenangan.

Bali United harus melakukan revans setelah pada leg pertama di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Agustus 2025 lalu takluk dengan skor 2 – 5.

“Yang sudah berlalu biarlah berlalu,” ujar Ricky Fajrin dilansir dari laman klub.

Pesepak bola asal Semarang, Jawa Tengah ini mengatakan hasil buruk pada dua laga harus menjadi bahan evaluasi dan fokus mempersiapkan diri melawan Persebaya.

“Pasti ada evaluasi. Kami harus belajar menjadi lebih baik lagi.

Kami harus selalu berusaha belajar dari kesalahan untuk terus memberikan yang terbaik di laga berikutnya," kata Ricky Fajrin.