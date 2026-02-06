Bali United vs Persebaya: Johnny Jansen Sorot Taktik Bernardo Tavares, Memuji

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen menyorot performa Persebaya bersama juru taktik baru, Bernardo Tavares.

Menurut Johnny Jansen, Persebaya bersama Bernardo Tavares tampil lebih bertenaga dan berpeluang menyulitkan Bali United.

Persebaya bakal memainkan taktik tiki taka dan penguasaan bola yang dominan, tetapi tak lupa memperkuat lini belakang.

Kedua kesebelasan dijadwalkan bentrok pada laga pekan ke-20 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) malam pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

"Saya tidak mengenalnya lebih jauh, tetapi dia pelatih yang bagus.

Dia memiliki rencana yang bagus, memainkan transisi permainan yang baik, dan besok kami akan berjumpa di lapangan," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih PEC Zwolle di Eredivisie ini juga menyinggung absennya sejumlah pilar Persebaya di laga besok, seperti Bruno Moreira dan Milos Raickovic, lantaran akumulasi kartu.

Persebaya juga kemungkinan tak bisa diperkuat pemain anyar Bruno Paraiba dan Gustavo Fernandes, karena dalam tahap pemulihan cedera.