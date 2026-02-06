Johnny Jansen Puji Habis-habisan Skuad Bajol Ijo, Usung Misi Balas Dendam

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pertandingan big match pekan ke-20 Super League 2025-2026 bergulir di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2).

Bali United dijadwalkan menantang Persebaya pukul 19.00 WITA atau 20.00 WITA.

Ini menjadi pertemuan kedua kesebelasan musim ini di kompetisi Super League 2025-2026.

Pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Persebaya yang waktu itu ditangani pelatih Eduardo Perez menang telak kontra Bali United dengan skor 5 – 2.

Namun, Persebaya kini ditangani pelatih baru, Bernardo Tavares yang direkrut The Green Force menjelang putaran kedua setelah sang juru taktik hengkang dari PSM Makassar.

Itu artinya, pertandingan ini menjadi duel perdana pelatih kedua kesebelasan di kompetisi Super League, terutama taktik yang akan dipergunakan keduanya pada laga tersebut.

Bernardo Tavares dikenal lihai dalam menerapkan taktik pertandingan, tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi eksplosif saat menyerang.

Johnny Jansen pun tetap waspada dan mengakui peta kekuatan skuad Bajol Ijo yang tidak boleh diremehkan meskipun berganti kursi kepelatihan.