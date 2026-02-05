Aksi Persis Solo di Bursa Transfer Memang Gila, Tambah Lagi Tiga Pemain Baru

bali.jpnn.com, SOLO - Persis Solo benar-benar gila.

Bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 dimanfaatkan tim berjuluk Laskar Sambernyawa untuk menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain baru.

Baru saja mengumumkan empat pemain asing baru akhir pekan lalu dan awal pekan ini, Persis Solo kembali mengumumkan tiga pemain baru lagi, Kamis (5/2).

Padahal, sebelumnya mereka baru saja mengumumkan empat pemain asing baru dari kawasan Balkan, Serbia.

Tiga pemain baru itu datang menjelang derbi Mataram kontra PSIM Yogyakarta yang berlangsung, Jumat (6/2) besok di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Pemain pertama yang diperkenalkan Persis adalah sayap kiri, Jefferson Carioca.

Pemain asal Brasil ini didatangkan Persis Solo untuk meningkatkan daya serang tim yang masih terdampar di zona degradasi.

Klub terakhir yang dibela Jefferson Carioca adalah klub K League 2, Ansan Greeners FC.