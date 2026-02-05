Arema FC Rekrut Bek Brasil Walisson Setelah Depak Odivan Koerich, Ini Alasannya

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC kembali mengumumkan rekrutan baru menjelang penutupan bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026, Jumat (6/2) malam.

Pemain baru untuk memperkuat sektor pertahanan itu diumumkan, Kamis hari ini (6/2).

Ia adalah Walisson Moreira Farias Maia, pemain berposisi bek tengah berkebangsaan Brasil.

Walisson Moreira didatangkan manajemen Arema FC setelah mendepak pemain asing lainnya, Odivan Koerich.

General Manager Yusrinal Fitriandi mengatakan keputusan ini diumumkan secara resmi oleh manajemen klub sebagai bagian dari evaluasi paruh musim.

Manajemen dan tim pelatih Arema FC telah melakukan penilaian menyeluruh terhadap performa tim sepanjang putaran pertama.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Arema FC untuk meramu ulang kekuatan skuad Singo Edan demi menghadapi sisa kompetisi yang kian kompetitif.

Kehadiran Walisson Moreira Farias Maia diharapkan mampu menambah soliditas dan kedalaman lini belakang Arema FC dalam menghadapi lanjutan kompetisi.