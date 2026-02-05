Bernardo Tavares Otak-atik Starting XI Persebaya Kontra Bali United, Ngeri

JPNN.com

Kamis, 05 Februari 2026 – 19:47 WIB
Bek asing Persebaya Risto Mitrevski menjadi andalan Skuad Bajol Ijo saat melawan Bali United pada laga pekan ke-20 Super League di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) mendatang. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mulai otak-atik skuad Bajol Ijo menjelang laga pekan ke-20 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) lusa.

Mantan pelatih PSM Makassar harus segera menemukan komposisi pemain dan skema permainan yang pas untuk menghadapi Bali United.

Hal ini harus dilakukan lantaran Persebaya kemungkinan tidak bisa diperkuat empat pemain asingnya saat melawan Bali United.

Dua pemain Persebaya absen karena sanksi larangan bermain, yakni Bruno Moreira dan Milos Raickovic.

Dua pemain The Green Force lainnya dalam tahap pemulihan cedera, yakni Bruno Paraiba dan Gustavo Fernandes.

Bruno Moreira dan Milos Raickovic menjadi aktor kemenangan Persebaya pada putaran pertama kontra Bali United, 23 Agustus 2025 lalu.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Persebaya mengalahkan Bali United dengan skor 5 – 2.

Dua gol Persebaya lahir pada babak pertama yang dicetak Francisco Rivera menit ke-37 dan Risto Mitrevski menit 44.

