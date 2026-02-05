Bali United Mendominasi Skuad Timnas U17, Tantang China Sebelum ke Arab Saudi

JPNN.com

Kamis, 05 Februari 2026 – 08:39 WIB
Bali United menyumbang pemain terbanyak, yakni enam pemain, Persik Kediri di posisi kedua dengan lima pemain di skuad Timnas U17 Indonesia. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto memanggil 28 pemain untuk persiapan menuju Piala Asia U17 2026.

28 pemain itu mayoritas pemain muda dari sejumlah klub Super League, termasuk yang berkarier di luar negeri.

Dari jumlah tersebut, Bali United menyumbang pemain terbanyak, yakni enam pemain, Persik Kediri di posisi kedua dengan lima pemain.

“Keenam pemain ini berposisi dari penjaga gawang hingga penyerang.

Mereka dipersiapkan untuk menyongsong Piala Asia U17 yang bakal berlangsung tahun ini,” tulis Bali United dalam laman resminya.

Enam pemain Bali United yang dipanggil di antaranya Noah Leo Duvart sebagai penjaga gawang, Putu Ekayana, Real Alvaro dan Made Arbi Ananta berposisi sebagai pemain belakang.

Kemudian gelandang Keanu Sanjaya dan striker muda I Komang Semadi.

Selain pemain, pelatih Bali United Youth Sandhika Pratama didaulat menjadi asisten pelatih Nova Arianto di Timnas U17 Indonesia.

Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto memanggil 28 pemain untuk persiapan menuju Piala Asia U17 2026, enam di antaranya pemain Bali United
