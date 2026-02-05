Persebaya Senang Toni Kian Matang, Siap Isi Posisi Milos Kontra Bali United

JPNN.com

Kamis, 05 Februari 2026 – 06:43 WIB
Tim kepelatihan Persebaya memuji peran gelandang muda Toni Firmansyah di kompetisi musim ini yang makin matang. Toni kemungkinan diturunkan tim pelatih Persebaya saat melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Sabtu (7/2) mendatang. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Tim kepelatihan Persebaya memuji peran gelandang muda Toni Firmansyah di kompetisi musim ini.

Pemain Timnas U23 Indonesia itu makin matang dalam mengawal lini tengah The Green Force, julukan Persebaya.

Keberadaan dua pemain asing Persebaya, Francisco Rivera dan Milos Raickovic, membuat Toni Firmansyah kian matang.

Baca Juga:

Kebetulan dua pemain asing itu kerap berduet dengan Toni Firmansyah.

“Bermain bersama keduanya (Francisco Rivera dan Milos Raickovic) menjadi sekolah berharga bagi Toni, baik saat latihan maupun pertandingan,” tulis Persebaya dalam laman resminya.

Sepanjang musim ini, Toni Firmansyah telah membukukan 15 penampilan bersama skuad Bajol Ijo.

Baca Juga:

Dari sisi ofensif, Toni Firmansyah mencatatkan dua kali tembakan, satu di antaranya mengarah ke gawang.

Dari aspek defensif, Toni Firmansyah mengoleksi 34 tekel, 25 intersep, dan 13 sapuan.    

Tim kepelatihan Persebaya memuji peran gelandang muda Toni Firmansyah di kompetisi musim ini setelah permainannya makin matang dari waktu ke waktu
