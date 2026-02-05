Persebaya Merugi, Bruno Moreira & Milos Absen, Paraiba dan Gustavo Meragukan

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya rugi besar menjelang duel kontra Bali United pada laga pekan ke-20 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) mendatang.

Sejumlah pemain kunci dilaporkan absen karena cedera dan akumulasi kartu, empat di antaranya pemain asing.

Berdasar catatan tim kepelatihan, ada tiga pemain Persebaya yang absen karena sanksi larangan bermain, yakni Bruno Moreira, Milos Raickovic dan Toni Firmansyah.

Dua pemain lainnya dalam tahap pemulihan cedera, yakni Bruno Paraiba dan Gustavo Fernandes.

Bruno Moreira dan Milos Raickovic menjadi aktor kemenangan Persebaya pada putaran pertama kontra Bali United, 23 Agustus 2025 lalu.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Persebaya mengalahkan Bali United dengan skor 5 – 2.

Dua gol Persebaya lahir pada babak pertama yang dicetak Francisco Rivera menit ke-37 dan Risto Mitrevski menit 44.

Tiga gol lainnya lahir pada babak kedua yang dicetak Mihailo Perovic menit ke-53, penalti Bruno Moreira menit ke-61 dan Gali Freitas menit ke-82.