Mauro Zijlstra Terikat Kontrak 2,5 Musim di Persija, Dapat Lampu Hijau ke Eropa

bali.jpnn.com, JAKARTA - Striker anyar Persija Mauro Zijlstra bangga menjadi bagian dari skuad Macan Kemayoran setelah direkrut dari klub Eredivisie, FC Volendam.

Striker Timnas Indonesia kelahiran Zaandam, Belanda, 9 November 2004, itu bakal bersama Persija dengan durasi kontrak 2,5 musim.

“Saya sangat siap menyambut tantangan bersama Persija.

Persija adalah tim besar yang memiliki target juara musim ini.

Saya sangat antusias menerima tantangan ini,” ujar Mauro Zijlstra dilansir dari laman klub.

Mantan pemain NEC Nijmegen (2022–2024) ini paham bahwa tantangan tak akan mudah saat menerima pinangan Persija.

Namun, ia berjanji akan melewatinya dengan tekad kuat.

“Saya sangat senang, begitu pun keluarga saya.