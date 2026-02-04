JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Mauro Zijlstra Terikat Kontrak 2,5 Musim di Persija, Dapat Lampu Hijau ke Eropa

Mauro Zijlstra Terikat Kontrak 2,5 Musim di Persija, Dapat Lampu Hijau ke Eropa

Rabu, 04 Februari 2026 – 20:56 WIB
Mauro Zijlstra Terikat Kontrak 2,5 Musim di Persija, Dapat Lampu Hijau ke Eropa - JPNN.com Bali
Striker Timnas Indonesia Mauro Zijlstra bakal bersama Persija dengan durasi kontrak 2,5 musim. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Striker anyar Persija Mauro Zijlstra bangga menjadi bagian dari skuad Macan Kemayoran setelah direkrut dari klub Eredivisie, FC Volendam.

Striker Timnas Indonesia kelahiran Zaandam, Belanda, 9 November 2004, itu bakal bersama Persija dengan durasi kontrak 2,5 musim.

“Saya sangat siap menyambut tantangan bersama Persija.

Baca Juga:

Persija adalah tim besar yang memiliki target juara musim ini.

Saya sangat antusias menerima tantangan ini,” ujar Mauro Zijlstra dilansir dari laman klub.

Mantan pemain NEC Nijmegen (2022–2024) ini paham bahwa tantangan tak akan mudah saat menerima pinangan Persija.

Baca Juga:

Namun, ia berjanji akan melewatinya dengan tekad kuat.

“Saya sangat senang, begitu pun keluarga saya.

Striker anyar Persija Mauro Zijlstra bangga menjadi bagian dari skuad Macan Kemayoran setelah direkrut dari klub Eredivisie, FC Volendam.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persija Bursa Transfer Super League 2025-2026 Mauro Zijlstra Persija Jakarta bursa transfer Eropa FC Volendam Super League 2025-2026 striker Timnas Indonesia

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bernardo Tavares Putar Otak, Sebut Bali United Lebih Siap & Menang Recovery - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Putar Otak, Sebut Bali United Lebih Siap & Menang Recovery

  2. Market Value 18 Tim Super League: Persib & Empat Klub Melejit, Persebaya Turun - JPNN.com Bali

    Market Value 18 Tim Super League: Persib & Empat Klub Melejit, Persebaya Turun

  3. H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU