Gerak Senyap Persija di Bursa Transfer: Rekrut Striker Timnas Mauro Zijlstra

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija belum berhenti bermanuver di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 yang berakhir pada Jumat (6/2) malam.

Setelah merekrut Shayne Pattynama dan Paulo Ricardo pekan lalu, Persija kembali mengumumkan rekrutan baru, striker Timnas Indonesia, Mauro Nils Zijlstra.

Macan Kemayoran mendatangkan striker kelahiran Zaandam, Belanda, 9 November 2004, itu dengan durasi kontrak 2,5 musim.

“Hadirnya Mauro Zijlstra tidak hanya menjadi tambahan opsi di lini depan musim ini, tetapi juga simbol komitmen Persija dalam menyiapkan kerangka tim yang kompetitif untuk satu hingga dua musim ke depan,” tulis Persija dalam laman resminya.

Direktur Persija Mohamad Prapanca menegaskan bahwa perekrutan Mauro Zijlstra merupakan langkah strategis klub untuk memenuhi target musim ini, sekaligus sejalan dengan rencana jangka panjang.

Mohamad Prapanca meyakini bahwa Persija bisa menjadi wadah bagi Mauro Zijlstra berkembang ke level yang lebih tinggi.

“Kami melihat Mauro Zijlstra sebagai pemain muda dengan potensi besar dan masa depan yang menjanjikan.

Dia musim ini akan menambah kedalaman skuad Persija,” ujar Prapanca.