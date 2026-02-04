JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Gerak Senyap Persija di Bursa Transfer: Rekrut Striker Timnas Mauro Zijlstra

Gerak Senyap Persija di Bursa Transfer: Rekrut Striker Timnas Mauro Zijlstra

Rabu, 04 Februari 2026 – 20:35 WIB
Gerak Senyap Persija di Bursa Transfer: Rekrut Striker Timnas Mauro Zijlstra - JPNN.com Bali
Persija mengumumkan rekrutan baru, pemain Timnas Indonesia Mauro Nils Zijlstra pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026, Rabu (4/2). Foto: I.League

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija belum berhenti bermanuver di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 yang berakhir pada Jumat (6/2) malam.

Setelah merekrut Shayne Pattynama dan Paulo Ricardo pekan lalu, Persija kembali mengumumkan rekrutan baru, striker Timnas Indonesia, Mauro Nils Zijlstra.

Macan Kemayoran mendatangkan striker kelahiran Zaandam, Belanda, 9 November 2004, itu dengan durasi kontrak 2,5 musim.

Baca Juga:

“Hadirnya Mauro Zijlstra tidak hanya menjadi tambahan opsi di lini depan musim ini, tetapi juga simbol komitmen Persija dalam menyiapkan kerangka tim yang kompetitif untuk satu hingga dua musim ke depan,” tulis Persija dalam laman resminya.

Direktur Persija Mohamad Prapanca menegaskan bahwa perekrutan Mauro Zijlstra merupakan langkah strategis klub untuk memenuhi target musim ini, sekaligus sejalan dengan rencana jangka panjang.

Mohamad Prapanca meyakini bahwa Persija bisa menjadi wadah bagi Mauro Zijlstra berkembang ke level yang lebih tinggi.

Baca Juga:

“Kami melihat Mauro Zijlstra sebagai pemain muda dengan potensi besar dan masa depan yang menjanjikan.

Dia musim ini akan menambah kedalaman skuad Persija,” ujar Prapanca.

Setelah merekrut Shayne Pattynama dan Paulo Ricardo pekan lalu, Persija kembali mengumumkan rekrutan baru, striker Timnas Indonesia, Mauro Nils Zijlstra.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persija Bursa Transfer Super League 2025-2026 Mauro Zijlstra Timnas Indonesia bursa transfer striker Super League 2025-2026 Shayne Pattynama Paulo Ricardo

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bernardo Tavares Putar Otak, Sebut Bali United Lebih Siap & Menang Recovery - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Putar Otak, Sebut Bali United Lebih Siap & Menang Recovery

  2. Market Value 18 Tim Super League: Persib & Empat Klub Melejit, Persebaya Turun - JPNN.com Bali

    Market Value 18 Tim Super League: Persib & Empat Klub Melejit, Persebaya Turun

  3. H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU