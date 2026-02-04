Bernardo Tavares Putar Otak, Sebut Bali United Lebih Siap & Menang Recovery

bali.jpnn.com, SURABAYA - Bernardo Tavares mengatakan Bali United lebih siap ketimbang Persebaya menjelang kedua kesebelasan bentrok pada laga pekan ke-20 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (7/2) mendatang.

Menurut Bernardo Tavares, Bali United lebih siap karena memiliki waktu pemulihan yang lebih panjang dibanding The Green Force, julukan Persebaya.

Mantan pelatih PSM Makassar ini menilai waktu pemulihan yang panjang menjadi keuntungan Bali United, terlebih mereka akan tampil di kandang sendiri.

"Mereka (Bali United) memiliki dua hari lebih banyak dari kami untuk mempersiapkan pertandingan dan memulihkan diri,” ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman I.League.

Persebaya kian bermasalah lantaran sejumlah pemain inti hampir pasti absen akibat cedera dan akumulasi kartu.

Berdasar catatan tim kepelatihan, ada tiga pemain Persebaya yang absen karena sanksi larangan bermain, yakni Bruno Moreira, Milos Raickovic dan Toni Firmansyah.

Dua pemain lainnya dalam tahap pemulihan cedera, yakni Bruno Paraiba dan Gustavo Fernandes.

Bruno Moreira dan Milos Raickovic menjadi aktor kemenangan Persebaya pada putaran pertama kontra Bali United, 23 Agustus 2025 lalu.