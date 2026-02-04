Market Value 18 Tim Super League: Persib & Empat Klub Melejit, Persebaya Turun

JPNN.com

Rabu, 04 Februari 2026 – 11:06 WIB
Ilustrasi bola. Market value Super League hampir menembus Rp 1,5 triliun setelah sejumlah klub merekrut pemain baru pada bursa transfer putaran kedua Super League. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 memasuki garis finis

Dibuka sejak awal Januari 2025 lalu, bursa transfer putaran kedua ditutup, Jumat (6/2) lusa.

18 tim Super League hampir semuanya merekrut pemain baru untuk menambal kekuatan tim pada putaran kedua, kecuali PSM Makassar dan PSBS Biak yang masih di banned FIFA.

Berdasar regulasi yang dirilis I.League, setiap klub diperbolehkan merekrut 11 pemain asing.

Namun, dari 11 pemain asing itu, hanya delapan pemain yang masuk ke dalam daftar susunan pemain dan yang bermain dalam satu pertandingan.

Di luar bursa transfer, ada kabar menarik dengan market value kontestan Super League.

Sejumlah klub dilaporkan mengalami kenaikan harga pasar versi laman Transfermarkt, tetapi ada juga yang turun.

Transfermarkt adalah situs web berbasis data sepak bola yang menyediakan informasi mendalam tentang pemain, harga pasar pemain dan klub, klub dan kompetisi dari hampir seluruh negara.

