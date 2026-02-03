Persis Makin Kuat, Rekrut 4 Pemain Asing Baru Menjelang Penutupan Bursa Transfer

JPNN.com

Selasa, 03 Februari 2026 – 21:14 WIB
Pemain anyar Persis ikut berlatih di bawah arahan pelatih Milomir Seslija. Persis menambah kekuatan demi bisa bertahan di kompetisi Super League. Foto; Instagram @persisofficial

bali.jpnn.com, SOLO - Persis Solo mengerahkan segala daya dan upaya untuk bisa bertahan di kompetisi Super League.

Menjelang penutupan bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026, Jumat (6/2) lusa, Persis mengumumkan empat rekrutan baru untuk menambah kekuatan tim.

Pemain pertama yang diperkenalkan Persis Solo adalah penyerang baru asal Ukraina, Roman Paparyga.

Striker asing ini akan memperkuat Laskar Sambernyawa hingga akhir musim kompetisi Super League 2025-2026.

Klub terakhir yang yang dibela Roman Paparyga adalah PFK Qizilqum di liga kasta tertinggi Uzbekistan. Laskar Sambernyawa mendatangkan Roman Paparyga dengan harapan bisa menambah kekuatan Persis Solo.

“Saya tahu situasi klub di klasemen sedang tidak baik.

Meskipun tak akan mudah, saya akan berjuang sekuat tenaga dan memberikan seluruh kemampuan saya agar klub ini masih bertahan di Liga ini.

Saya tak sabar untuk segera bermain dan memenangkan banyak pertandingan bersama klub ini,” kata Roman Paparyga dilansir dari laman klub.

