JPNN.com

JPNN.com Bali Sport H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans

H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans

Selasa, 03 Februari 2026 – 20:42 WIB
H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Irfan Jaya berduel dengan pemain belakang Persebaya sebelum menjebol gawang Ernando Ari di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8/2025). Kedua kesebelasan kembali bentrok di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) mendatang. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United dijadwalkan menjalani laga kandang pekan ke-20 Super League 2025-2026 kontra Persebaya di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) mendatang.

Ini menjadi pertemuan kedua kesebelasan musim ini dengan suasana berbeda.

Pada leg pertama di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, 23 Agustus 2025 lalu, Persebaya berhasil membungkam Bali United dengan skor telak 5 – 2.

Baca Juga:

Dua gol Persebaya lahir pada babak pertama yang dicetak Francisco Rivera menit ke-37 dan Risto Mitrevski menit 44.

Tiga gol lainnya lahir pada babak kedua yang dicetak Mihailo Perovic menit ke-53, penalti Bruno Moreira menit ke-61 dan Gali Freitas menit ke-82.

Bali United yang dijagokan hanya mampu mencetak dua gol melalui Boris Kopitovic menit ke-45 + 2 dan Irfan Jaya menit ke-54.

Baca Juga:

Kemenangan itu sekaligus memperbaiki statistik pertemuan kedua kesebelasan di kompetisi Liga Indonesia, meski secara keseluruhan Bali United lebih unggul daripada Persebaya.

Dalam 14 kali pertemuan, 13 di Liga Indonesia dan sekali Piala Presiden, Bali United menang delapan kali, sementara Persebaya hanya lima kali sekali berakhir seri.

Pada leg pertama di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, 23 Agustus 2025 lalu, Persebaya berhasil membungkam Bali United dengan skor telak 5 – 2.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Persebaya Bali United vs Persebaya Head to Head Bali United vs Persebaya bajol ijo H2H Bali United vs Persebaya Super League 2025-2026 Stadion Gelora Bung Tomo stadion kapten dipta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans - JPNN.com Bali
    H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans
  2. Boris Kopitovic Kecewa, Ajak Bali United Bangkit Melawan Persebaya & Persija - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Kecewa, Ajak Bali United Bangkit Melawan Persebaya & Persija

  3. Klasemen Super League Setelah PSM vs SP Seri: Tomas Trucha Disorot, Arema FC Top - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSM vs SP Seri: Tomas Trucha Disorot, Arema FC Top

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU