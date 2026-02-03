H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United dijadwalkan menjalani laga kandang pekan ke-20 Super League 2025-2026 kontra Persebaya di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) mendatang.

Ini menjadi pertemuan kedua kesebelasan musim ini dengan suasana berbeda.

Pada leg pertama di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, 23 Agustus 2025 lalu, Persebaya berhasil membungkam Bali United dengan skor telak 5 – 2.

Dua gol Persebaya lahir pada babak pertama yang dicetak Francisco Rivera menit ke-37 dan Risto Mitrevski menit 44.

Tiga gol lainnya lahir pada babak kedua yang dicetak Mihailo Perovic menit ke-53, penalti Bruno Moreira menit ke-61 dan Gali Freitas menit ke-82.

Bali United yang dijagokan hanya mampu mencetak dua gol melalui Boris Kopitovic menit ke-45 + 2 dan Irfan Jaya menit ke-54.

Kemenangan itu sekaligus memperbaiki statistik pertemuan kedua kesebelasan di kompetisi Liga Indonesia, meski secara keseluruhan Bali United lebih unggul daripada Persebaya.

Dalam 14 kali pertemuan, 13 di Liga Indonesia dan sekali Piala Presiden, Bali United menang delapan kali, sementara Persebaya hanya lima kali sekali berakhir seri.