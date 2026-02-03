Boris Kopitovic Kecewa, Ajak Bali United Bangkit Melawan Persebaya & Persija

JPNN.com

Selasa, 03 Februari 2026 – 07:42 WIB
bali.jpnn.com, KEDIRI - Hasil buruk yang diperoleh Bali United pada lawatannya ke Kediri melawan Persik pada laga pekan ke-19 Super League 2025-2026, Jumat (30/1) lalu, masih menyisakan kepedihan di benak para pemain.

Striker Boris Kopitovic, salah satunya.

Penyerang berkebangsaan Montenegro ini tak menyangka Bali United kalah meski bermain dengan teknik tinggi dan mendominasi pertandingan melawan Persik.

Rekor Bali United tak pernah kalah dalam tujuh pertandingan terakhir Super League 2025-2026 tumbang setelah dibungkam Persik Kediri dengan skor 2 – 3.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui striker Boris Kopitovic menit ke-23, tetapi Persik berhasil come back dengan mencetak tiga gol balasan.

Dua gol Persik dicetak striker, Jose Enrique Rodriguez menit ke-29 dan 40, serta satu gol melalui gelandang serang Adrian Luna menit ke-45+2.

Bali United memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dicetak bek tengah Joao Ferrari menit ke – 69.

"Kami sudah berusaha memberikan yang terbaik ketika tertinggal di babak pertama.

Boris Kopitovic tak menyangka Bali United kalah meski bermain dengan teknik tinggi dan mendominasi pertandingan melawan Persik
