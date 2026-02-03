Persik Bikin Kejutan Lagi di Bursa Transfer: Borong Dua Penyerang Haus Gol

JPNN.com

Selasa, 03 Februari 2026 – 07:20 WIB
Manajemen Persik kembali mengumumkan rekrutan baru untuk memperkuat skuad Macan Putih di putaran kedua, yakni Ernesto Gomez dan Rodrigo Diaz. Foto: Instagram @persikfcofficial

bali.jpnn.com, KEDIRI - Bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 ditutup Jumat (6/2) mendatang.

Menjelang penutupan bursa transfer, sejumlah klub makin agresif mendatangkan pemain baru untuk memperkuat tim.

Persik mendatangan pemain baru untuk memperkuat tim setelah mendepak empat pemain asing, Lucas Gama, Sylvain Atieda, Khurshidbek Mukhtarov dan Pedro Matos.

Tiga pemain asing anyar direkrut lebih awal, yakni Chechu Meneses, Jon Toral dan Adrian Luna, serta dua pemain lokal, Rezaldi Hehanusa dan Hamra Hehanusa.

Kemarin (2/2), manajemen Persik kembali mengumumkan rekrutan baru untuk memperkuat skuad Macan Putih di putaran kedua, yakni Ernesto Gomez dan Rodrigo Dias.

Ernesto Gomez yang berkebangsaan Spanyol, terakhir kali bermain untuk UD Ibiza, klub kasta ketiga kompetisi sepakbola Spanyol.

Ernesto Gomez berposisi sebagai pemain tengah, biasa beroperasi sebagai sayap kanan ataupun sayap kiri serta penyerang tengah.

Di klub terakhirnya, Ernesto Gomez bermain 17 kali dan mencetak satu gol.

