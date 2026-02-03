Klasemen Super League Setelah PSM vs SP Seri: Tomas Trucha Disorot, Arema FC Top

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah dua laga bergulir di dua tempat berbeda kemarin (2/2).

Arema FC menantang Persijap Jepara di Stadion Kanjuruhan, Malang, sementara PSM Makassar melawan Semen Padang di Stadion BJ Habibie, Pare-pare.

Kejutan kembali diperlihatkan Semen Padang (SP) setelah melakukan perombakan besar-besaran di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Setelah pekan lalu menahan imbang Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Semen Padang kembali menahan seri PSM Makassar di kandangnya.

Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 0 – 0.

Hasil imbang ini tidak mempengaruhi posisi klasemen kedua kesebelasan.

PSM Makassar masih berada di papan bawah, bertahan di peringkat ke-13 Super League 2025-2026 dengan 20 poin, hasil dari empat kali menang, delapan kali seri dan tujuh kali kalah.

Hasil ini memperpanjang rekor PSM Makassar tak kunjung menang dalam tujuh pertandingan terakhir Super League.