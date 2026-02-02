Persik Depak Winger Pedro Matos Menjelang Penutupan Bursa Transfer, Kemana?

bali.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri kembali memanaskan bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 sebelum ditutup Jumat (6/2) mendatang.

Namun, kali ini bukan merekrut pemain baru, tetapi melepas pemain asingnya, Pedro Matos.

Keputusan ini diambil setelah Persik meraih hasil positif pada laga pekan ke-19 Super League dengan mengalahkan Bali United di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) lalu.

Winger yang direkrut Persik Kediri dari klub Portugal Fafe pada 5 Juli 2025 sepakat tidak melanjutkan kerja samanya dengan skuad Macan Putih pada putaran kedua Super League.

Pemutusan kerja sama diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara manajemen Persik Kediri dan Pedro Matos.

Pedro Matos menjadi legiun asing keempat yang hengkang dari Stadion Brawijaya, Kediri, sebelum kompetisi berakhir.

Sebelumnya Persik Kediri meminjamkan Lucas Gama ke PSS Sleman, Sylvain Atieda ke klub Championship, Persiku Kudus, dan Khurshidbek Mukhtarov putus kontrak.

“Persik Kediri dan Pedro Matos melakukan kesepakatan bersama,” ujar Manajer Persik Kediri, M Syahid Nur Ichsan dilansir dari laman I.League.