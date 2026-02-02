Jan Olde Sorot Gaya Bermain Persebaya, Puji Ketenangan Pemain Dewa United

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink bersikap bijak seusai Banten Warriors menahan imbang tuan rumah Persebaya pada laga pekan ke-19 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, kemarin (1/2).

Jan Olde Riekerink bersedia memberi komentar hasil laga Dewa United kontra Persebaya, tetapi tidak dalam konteks baik atau kurang baik.

“Persebaya sebelumnya memiliki hasil yang bagus dan saya tidak bisa menghakimi bagaimana mereka bermain.

Sebelum laga, saya sudah mengatakan bahwa ini akan menjadi pertarungan dua cara bermain yang berbeda,” ujar Jan Olde Riekerink dilansir dari laman I.League.

Mantan pelatih Galatasaray ini menilai anak asuhnya mampu menjalankan rencana permainan dengan cukup baik, terutama pada babak pertama.

Para pemainnya tahu bagaimana membangun serangan dan di mana letak kesempatan untuk menciptakan peluang.

“Pada babak pertama, saya rasa kami melakukannya dengan sangat baik.

Kami menemukan pemain yang bebas dan bisa bermain di ruang tersebut," kata Jan Olde Riekerink.