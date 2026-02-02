Bernardo Tavares Geram, Tuding Pemain Dewa United Delay Permainan

bali.jpnn.com, SURABAYA - Bernardo Tavares benar-benar tidak suka dengan hasil imbang yang diperoleh Persebaya saat ditahan 1 – 1 oleh Dewa United pada laga pekan ke-19 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (1/2) malam.

Setelah menyemprot pemainnya seperti tukang pos, Bernardo Tavares blak-blakan menuding pemain Dewa United suka men-delay permainan.

Kondisi ini membuat pemain Persebaya menjadi frustasi.

Mantan pelatih PSM Makassar itu menilai lawan sering membuang-buang waktu yang membuat intensitas permainan timnya menurun dan terbawa ritme permainan Dewa United.

“Saya menyukai permainan kami di babak pertama, kami punya peluang-peluang bagus.

Kami bermain cepat, memindahkan bola dari sisi ke sisi dengan cepat, transisi menyerang bagus, transisi bertahan juga bagus,” kata Bernardo Tavares dilansir dari laman I.League.

Namun, kondisi berubah pada babak kedua ketika pemain Dewa United memakai taktik delay permainan.

“Di babak kedua, tim lawan terlalu banyak membuang waktu dan mereka bermain dengan satu pemain lebih sedikit.