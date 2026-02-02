Bukan Sekadar Lari, Run the Island 2026 Fokus pada Makna Setiap Langkah

JPNN.com

Senin, 02 Februari 2026 – 17:31 WIB
Rangkaian Run the Island 2026 sukses digelar di Nusa Dua, Bali pada Minggu, 1 Februari 2026. Foto: Dok. Mobil"

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Ajang Run the Island 2026 sukses digelar di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (1/2) kemarin.

Acara tersebut digelar hasil kolaborasi Mobil™, merek pelumas unggulan yang dipasarkan oleh PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI) dengan M Style.

Acara ini berhasil menarik minat ribuan peserta dari berbagai komunitas lari dan pecinta olahraga.

Tersedia tiga kategori jarak yang dapat dipilih, yakni 2.5K, 5K, dan 10K.

Bali dipilih sebagai kota pembuka dari rangkaian acara yang rencananya akan menyambangi berbagai kota besar lainnya di Indonesia sepanjang 2026.

Semangat "Setiap Perjalanan Berarti" menjadi napas utama dalam event ini.

Mobil™ ingin menekankan bahwa sebuah perjalanan tidak hanya diukur dari jarak tempuh, tetapi juga dari ketekunan dan proses di baliknya.

Filosofi ini selaras dengan performa produk Mobil™ yang fokus pada engine longevity (umur panjang mesin).

