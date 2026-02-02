Arema FC Ungkap Alasan Rekrut Hansamu Yama & Rio Fahmi dari Persija, ternyata

JPNN.com

Senin, 02 Februari 2026 – 06:51 WIB
Setelah mendatangkan Gustavo Franca, Arema FC kembali merekrut dua pemain Persija pada bursa transfer putaran kedua ini, yakni Hansama Yamu dan Rio Fahmi. Foto: Arema FC

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC makin keranjingan merekrut mantan pemain Persija untuk memperkuat tim pada putaran kedua Super League 2025-2026.

Setelah mendatangkan Gustavo Franca, Arema FC kembali merekrut dua pemain Persija pada bursa transfer putaran kedua ini.

Keduanya adalah pemain lokal, Hansamu Yamu Pranata dan Rio Fahmi yang direkrut dengan status pinjaman hingga akhir musim.

Kedatangan Rio Fahmi dan Hansamu Yama Pranata merupakan bagian dari langkah strategis manajemen Arema FC dalam memperkuat kedalaman skuad.

“Perekrutan Rio Fahmi dan Hansamu Yama Pranata merupakan hasil evaluasi kami bersama jajaran pelatih.

Arema FC membutuhkan tambahan kualitas dan kedalaman skuad untuk menghadapi sisa kompetisi.

Kami menilai kedua pemain ini sesuai dengan kebutuhan tersebut,” ujar GM Arema FC Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman klub.

Arema FC optimistis dapat tampil lebih solid dan kompetitif dalam menghadapi lanjutan Super League musim 2025-2026 setelah mendatangkan Rio Fahmi dan Hansamu Yama Pranata.

