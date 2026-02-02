JPNN.com

Klasemen Super League Setelah Persebaya vs DU Imbang: Borneo FC Tempel Persib

Senin, 02 Februari 2026 – 06:15 WIB
Klasemen Super League Setelah Persebaya vs DU Imbang: Borneo FC Tempel Persib - JPNN.com Bali
Gelandang serang Persebaya Francisco membobol gawang Dewa United di Stadion GBT, Surabaya, kemarin malam. Persebaya ditahan imbang Dewa United 1 - 1. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga pekan ke-19 bergulir kemarin (1/2) di dua tempat berbeda.

Borneo FC menantang PSIM Yogyakarta di Stadion Segiri Samarinda, sementara Persebaya melawan Dewa United (DU) di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Di Stadion GBT, Persebaya yang dalam tren positif dipaksa bermain imbang oleh DU dengan skor 1 – 1.

Persebaya mencetak gol terlebih dahulu pada menit ke-23 melalui Francisco Rivera.

Berawal dari penetrasi Catur Pamungkas dari sisi kanan yang masuk ke kotak penalti dan mengirimkan umpan cutback, Francisco Rivera langsung menyambar bola matang ke gawang Dewa United.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama.

Banten Warriors, julukan Dewa United menyamakan kedudukan lewat sepakan terarah Kafiatur Rizky pada menit ke-30 yang menghujam gawang Ernando Ari.

Menit ke-37, tim tamu harus bermain dengan 10 pemain setelah Nick Kuipers diganjar kartu merah akibat melanggar Malik Risaldi.

Persebaya dipaksa bermain imbang Dewa United dengan skor 1-1, sementara Borneo FC berhasil mengalahkan PSIM Yogyakarta 2 - 1.
