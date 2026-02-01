Romansa Uruguay di Skuad Persik: Adrian Luna Penerus Kejayaan Gonzales & Fagundez

JPNN.com

Minggu, 01 Februari 2026 – 20:10 WIB
Gelandang serang anyar Persik Adrian Luna tidak hanya kuat dalam menyerang, tetapi juga sigap saat membantu pertahanan. Adrian Luna juga mencetak gol debut saat Persik mengalahkan Bali United di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) lalu. Foto: Instagram @persikfcofficial

bali.jpnn.com, KEDIRI - Misi Persik Kediri bangkit pada laga pekan ke-19 Super League 2025-2026 setelah terpuruk pada pertandingan sebelumnya, akhirnya terwujud.

Persik Kediri berhasil mengalahkan tim kuat Bali United di Stadion Brawijaya, Jumat (30/1) kemarin dengan skor 3 – 2.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui striker Boris Kopitovic menit ke-23, tetapi Persik berhasil come back dengan mencetak tiga gol balasan.

Dua gol Persik dicetak striker, Jose Enrique Rodriguez menit ke-29 dan 40, serta satu gol melalui gelandang serang Adrian Luna menit ke-45+2.

Bali United memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dicetak bek tengah Joao Ferrari menit ke – 69.

Apresiasi layak diberikan kepada gelandang anyar Persik Kediri, Adrian Luna.

Pemain asal Uruguay itu memberikan dampak signifikan bagi permainan Persik.

Tak hanya berkontribusi dalam membangun serangan, Adrian Luna juga menunjukkan kedisiplinan saat membantu pertahanan.

Keberadaan Adrian Luna mengingatkan para pemain Uruguay yang pernah membela Persik Kediri, seperti Christian Gonzales dan Ronald Fagundes
