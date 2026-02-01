Respons Bali United Buntut Gol Aneh Jose Enrique, Johnny Jansen Blak-blakan

JPNN.com

Minggu, 01 Februari 2026 – 19:46 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen angkat bicara terkait gol kontroversi striker Persik Jose Enrique ke gawang Mike Houtpmeijer pada laga pekan ke-19 Super League di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) lalu. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, KEDIRI - Pemain Bali United tidak bisa tidur nyenyak setelah kalah menyakitkan dari tuan rumah Persik pada laga pekan ke-19 Super League 2025-2026 di Stadion Brawijaya, Kediri.

Bali United kalah dari Persik dengan skor 2 – 3, Jumat (30/1) sore lalu.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui striker Boris Kopitovic menit ke-23, tetapi Persik berhasil come back dengan mencetak tiga gol balasan.

Dua gol Persik dicetak striker, Jose Enrique Rodriguez menit ke-29 dan 40, serta satu gol melalui gelandang serang Adrian Luna menit ke-45+2.

Bali United memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dicetak bek tengah Joao Ferrari menit ke – 69.

Namun, kemenangan Persik itu memicu memicu kontroversi.

Terutama gol kedua Persik yang dicetak Jose Enrique menit ke-40.

Berdasar rekaman pertandingan yang beredar di media sosial, gol Jose Enrique bermula ketika bola yang berada di bawah penguasaan kiper Bali United Mike Houptmeijer direbut pemain Persik Jon Toral.

