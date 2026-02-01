Gol Kedua Persik ke Gawang Mike Houptmeijer Memicu Kontroversi, Sah?        

bali.jpnn.com, KEDIRI - Kemenangan Persik atas Bali United pada laga pekan ke-19 Super League 2025-2026 di Stadion Brawijaya, Kediri 3 – 2 memicu kontroversi.

Terutama gol kedua Persik yang dicetak Jose Enrique menit ke-40.

Berdasar rekaman pertandingan yang beredar di media sosial, gol Jose Enrique bermula ketika bola yang berada di bawah penguasaan kiper Bali United Mike Houptmeijer direbut pemain Persik Jon Toral.

Bola itu kemudian diteruskan ke striker Persik, Jose Enrique.

Tanpa pengawalan ketat lini belakang Bali United, penyerang asal Spanyol itu segera menceploskan bola ke gawang Mike Houptmeijer.

Wasit Irul Hidayat mengesahkan gol tersebut setelah berkomunikasi dengan wasit VAR tanpa on field review.

Sebelumnya, Jose Enrique membobol gawang Bali United pada menit ke-29, sementara satu gol lagi dicetak gelandang anyar Adrian Luna pada menit ke-45 + 2.

Dua gol Bali United dicetak Boris Kopitovic menit ke-23 dan Joao Ferrari menit ke-69.