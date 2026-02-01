Reuni Emosional Risto Mitrevski Kontra Dewa United, Sorot Momentum Persebaya

JPNN.com

Minggu, 01 Februari 2026 – 07:58 WIB
Bek tengah Persebaya Risto Mitrevski memastikan profesionalisme tetap menjadi yang utama saat menghadapi mantan klubnya, Dewa United di Stadion GBT, Minggu (1/2) malam. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Laga big match pekan ke-19 Super League 2025-2026 berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (1/2) malam.

Tuan rumah Persebaya Surabaya dijadwalkan menantang Dewa United pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Pertandingan ini menjadi momen spesial bagi bek tengah Persebaya Risto Mitrevski lantaran bakal menghadapi mantan klubnya, Dewa United.

Baca Juga:

Sebelum bergabung dengan Persebaya, Risto Mitrevski pernah berseragam Dewa United selama tiga musim.

Meski laga ini terasa spesial, Risto Mitrevski memastikan profesionalisme tetap menjadi yang utama.

Risto akan memberikan segalanya untuk Green Force, julukan Persebaya.

Baca Juga:

“Ini adalah pertandingan yang istimewa bagi saya.

Namun, seperti biasa, saya akan mencoba memberikan yang terbaik.

Meski laga ini terasa spesial, bek Persebaya Risto Mitrevski memastikan profesionalisme tetap menjadi yang utama.
TAGS   Risto Mitrevski Persebaya Dewa United bek Persebaya vs Dewa United reuni Super League Klasemen Super League 2025-2026 Super League 2025-2026

