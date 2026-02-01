Reuni Emosional Risto Mitrevski Kontra Dewa United, Sorot Momentum Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Laga big match pekan ke-19 Super League 2025-2026 berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (1/2) malam.

Tuan rumah Persebaya Surabaya dijadwalkan menantang Dewa United pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Pertandingan ini menjadi momen spesial bagi bek tengah Persebaya Risto Mitrevski lantaran bakal menghadapi mantan klubnya, Dewa United.

Sebelum bergabung dengan Persebaya, Risto Mitrevski pernah berseragam Dewa United selama tiga musim.

Meski laga ini terasa spesial, Risto Mitrevski memastikan profesionalisme tetap menjadi yang utama.

Risto akan memberikan segalanya untuk Green Force, julukan Persebaya.

“Ini adalah pertandingan yang istimewa bagi saya.

Namun, seperti biasa, saya akan mencoba memberikan yang terbaik.