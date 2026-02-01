Bernardo Tavares Bongkar Persiapan Persebaya Kontra Dewa United, Sentil Bonek

JPNN.com

Pelatih Bernardo Tavares mengatakan Persebaya siap menghadapi Dewa United di Stadion GBT, Minggu (1/2) malam ini. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Bernardo Tavares memastikan Persebaya siap menghadapi Dewa United pada laga pekan ke-29 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, MInggu (1/2) malam.

Selama masa persiapan, Bernardo Tavares fokus mengembalikan kebugaran pemain dan detail taktik serta strategi, terutama aspek transisi permainan.

Menurutnya, Persebaya tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan laga berikutnya, sehingga efektivitas selama waktu latihan harus dimaksimalkan.

Apalagi perkembangan Persebaya makin positif dari hari ke hari.

Mantan pelatih PSM Makassar ini menilai pemahaman antarpemain mulai terbentuk dengan lebih baik.

“Saya percaya bahwa sekarang kami lebih baik.

Para pemain mengetahui karakteristik rekan satu tim,” kata Bernardo Tavares dilansir dari laman I.League.

Oleh karena itu, ia mengajak Bonek dan Bonita memadati Stadion GBT, Surabaya, memberikan dukungan kepada Bruno Moreira Cum sius.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares fokus mengembalikan kebugaran pemain dan detail taktik serta strategi, terutama aspek transisi permainan.
