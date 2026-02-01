Klasemen Super League Setelah MU vs PSBS Imbang: Persib Melejit, BFC Amazing

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah tiga pertandingan bergulir pada laga pekan ke-19, kemarin (31/1).

Malut United menantang Bhayangkara FC (BFC) di Stadion Kie Raha, Ternate; Persis melawan Persib di Stadion Manahan, Solo dan Madura United (MU) kontra PSBS Biak di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Pada laga terakhir di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, MU dipaksa bermain imbang oleh tim tamu PSBS Biak.

Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor 0 – 0.

Hasil imbang ini tidak mempengaruhi posisi kedua tim di papan klasemen Super League. MU dan PSBS Biak masih bertahan di papan bawah klasemen.

Madura United bertahan di peringkat ke-14 dengan 18 poin, hasil dari empat kali menang, enam kali seri dan sembilan kali kalah.

PSBS Biak berada di peringkat ke-15 dengan 17 poin, hasil dari empat kali menang, lima kali seri dan 10 kali kalah.

Di Stadion Manahan, Solo, tuan rumah Persis kembali tersungkur meski bermain di kandang sendiri setelah kalah dari Persib Bandung dengan skor 0 – 1.