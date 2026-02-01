JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klasemen Super League Setelah MU vs PSBS Imbang: Persib Melejit, BFC Amazing

Klasemen Super League Setelah MU vs PSBS Imbang: Persib Melejit, BFC Amazing

Minggu, 01 Februari 2026 – 07:08 WIB
Klasemen Super League Setelah MU vs PSBS Imbang: Persib Melejit, BFC Amazing - JPNN.com Bali
Pemain Persib berduel dengan pemain Persis di Stadion Manahan, Solo, kemarin. Persib mengalahkan Persis dengan skor 1 - 0. Klasemen bergerak dinamis setelah tiga laga bergulir kemarin. Foto: Instagram @persisofficial

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah tiga pertandingan bergulir pada laga pekan ke-19, kemarin (31/1).

Malut United menantang Bhayangkara FC (BFC) di Stadion Kie Raha, Ternate; Persis melawan Persib di Stadion Manahan, Solo dan Madura United (MU) kontra PSBS Biak di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Pada laga terakhir di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, MU dipaksa bermain imbang oleh tim tamu PSBS Biak.

Baca Juga:

Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor 0 – 0.

Hasil imbang ini tidak mempengaruhi posisi kedua tim di papan klasemen Super League. MU dan PSBS Biak masih bertahan di papan bawah klasemen.

Madura United bertahan di peringkat ke-14 dengan 18 poin, hasil dari empat kali menang, enam kali seri dan sembilan kali kalah.

Baca Juga:

PSBS Biak berada di peringkat ke-15 dengan 17 poin, hasil dari empat kali menang, lima kali seri dan 10 kali kalah.

Di Stadion Manahan, Solo, tuan rumah Persis kembali tersungkur meski bermain di kandang sendiri setelah kalah dari Persib Bandung dengan skor 0 – 1.

Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah tiga pertandingan bergulir pada laga pekan ke-19, kemarin (31/1). Malut United tersungkur, Persib top
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 Persib Persis Super League 2025-2026 Malut United Bhayangkara FC madura united PSBS Biak Borneo FC Persija

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Sentuhan Magis Adrian Luna, Cetak Gol Debut Bersama Persik, Marcos Reina Memuji - JPNN.com Bali

    Sentuhan Magis Adrian Luna, Cetak Gol Debut Bersama Persik, Marcos Reina Memuji

  2. Marcos Reina: Bali United Tim Berkualitas, tetapi Persik Tahu Cara untuk Menang - JPNN.com Bali

    Marcos Reina: Bali United Tim Berkualitas, tetapi Persik Tahu Cara untuk Menang

  3. Marcos Reina Bongkar Taktik Persik Gasak Bali United, Lini Tengah Jadi Kunci - JPNN.com Bali

    Marcos Reina Bongkar Taktik Persik Gasak Bali United, Lini Tengah Jadi Kunci

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU