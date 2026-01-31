Sentuhan Magis Adrian Luna, Cetak Gol Debut Bersama Persik, Marcos Reina Memuji

bali.jpnn.com, KEDIRI - Gelandang serang asing Adrian Luna senang bisa membantu Persik bangkit dan meraih kemenangan pada laga pekan ke-19 Super League 2025-2026 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) kemarin.

Pemain asing berkebangsaan Argentina itu senang Persik bisa segera bangkit setelah pada laga sebelumnya dipermak Malut United dengan skor telak 0 – 4.

Persik pada laga kemarin bisa mengalahkan Bali United dengan skor 3 – 2.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui striker Boris Kopitovic menit ke-23, tetapi Persik berhasil come back dengan mencetak tiga gol balasan.

Dua gol Persik dicetak striker, Jose Enrique Rodriguez menit ke-29 dan 40, serta satu gol melalui gelandang serang Adrian Luna menit ke-45+2.

“Seperti yang dikatakan pelatih, setelah dua kekalahan, kemenangan ini sangat penting.

Kami punya beberapa momen bagus di pertandingan ini, dan yang terpenting adalah tim menang,” kata Adrian Luna seusai pertandingan kemarin.

Adrian Luna juga mengomentari gol pertamanya bersama tim barunya, Persik Kediri.