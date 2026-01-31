Marcos Reina: Bali United Tim Berkualitas, tetapi Persik Tahu Cara untuk Menang

JPNN.com

Sabtu, 31 Januari 2026 – 17:37 WIB
Pelatih Persik Marcos Reina secara terbuka memuji Bali United sebagai tim tangguh yang sulit ditaklukkan. Pujian itu dilontarkan sesuai Persik mengalahkan Bali United di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) kemarin. Foto: Instagram @marcosreina

bali.jpnn.com, KEDIRI - Pelatih Persik Marcos Reina secara terbuka memuji Bali United sebagai tim tangguh yang sulit ditaklukkan.

Penegasan itu dilontarkan juru taktik asal Spanyol itu seusai laga Persik kontra Bali United di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) kemarin.

Menurut Marcos Reina, Bali United bermaterikan pemain kelas satu, mengandalkan teknik tinggi saat bermain.

Pujian Marcos Reina tak salah. Bali United meski bertindak sebagai tim tamu, berhasil mendominasi pertandingan, baik dari sisi penguasaan bola, shots on target, passing hingga chances create.

Namun, meski kalah statistik, Persik bermain lebih efektif dan bisa memanfaatkan setiap peluang untuk bikin lini belakang Bali United kocar-kacir.

“Iya, Bali United adalah salah satu tim yang berkualitas.

Mereka mampu menyulitkan permainan kami di awal laga,” ujar Marcos Reina seusai pertandingan.

Meski demikian, para pemain Persik tak pantang menyerah.

