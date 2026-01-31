Marcos Reina Bongkar Taktik Persik Gasak Bali United, Lini Tengah Jadi Kunci

JPNN.com

Sabtu, 31 Januari 2026 – 07:40 WIB
Kapten Persik Ezra Walian merayakan kemenangan skuad Macan Putih saat mengalahkan Bali United di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) kemarin. Foto: Persik Kediri

bali.jpnn.com, KEDIRI - Misi Persik Kediri bangkit pada laga pekan ke-19 Super League 2025-2026 setelah terpuruk pada pertandingan sebelumnya, akhirnya terwujud.

Persik Kediri berhasil mengalahkan tim kuat Bali United di Stadion Brawijaya, Jumat (30/1) kemarin dengan skor 3 – 2.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui striker Boris Kopitovic menit ke-23, tetapi Persik berhasil come back dengan mencetak tiga gol balasan.

Dua gol Persik dicetak striker, Jose Enrique Rodriguez menit ke-29 dan 40, serta satu gol melalui gelandang serang Adrian Luna menit ke-45+2.

Bali United memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dicetak bek tengah Joao Ferrari menit ke – 69.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengaku sangat puas setelah skud Macan Putih meraih kemenangan penting di laga kandang.

“Pertama-tama, saya sangat senang dengan kemenangan ini.

Senang untuk pemain, staf, dan suporter karena kami benar-benar membutuhkan kemenangan ini,” ujar Marcos Reina dilansir dari laman klub.

Menurut Marcos Reina, pada 25–30 menit awal pertandingan, timnya sempat kesulitan untuk menguasai bola dan merasa tidak nyaman dalam permainan.
