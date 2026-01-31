Marcos Reina Bongkar Taktik Persik Gasak Bali United, Lini Tengah Jadi Kunci

bali.jpnn.com, KEDIRI - Misi Persik Kediri bangkit pada laga pekan ke-19 Super League 2025-2026 setelah terpuruk pada pertandingan sebelumnya, akhirnya terwujud.

Persik Kediri berhasil mengalahkan tim kuat Bali United di Stadion Brawijaya, Jumat (30/1) kemarin dengan skor 3 – 2.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui striker Boris Kopitovic menit ke-23, tetapi Persik berhasil come back dengan mencetak tiga gol balasan.

Dua gol Persik dicetak striker, Jose Enrique Rodriguez menit ke-29 dan 40, serta satu gol melalui gelandang serang Adrian Luna menit ke-45+2.

Bali United memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dicetak bek tengah Joao Ferrari menit ke – 69.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengaku sangat puas setelah skud Macan Putih meraih kemenangan penting di laga kandang.

“Pertama-tama, saya sangat senang dengan kemenangan ini.

Senang untuk pemain, staf, dan suporter karena kami benar-benar membutuhkan kemenangan ini,” ujar Marcos Reina dilansir dari laman klub.