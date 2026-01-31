Johnny Jansen Geram Lini Belakang Bali United Bikin Blunder, Kadek Arel Disorot

JPNN.com

Sabtu, 31 Januari 2026 – 07:09 WIB
Penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel berduel dengan pemain belakang Persik Henhen Herdiana di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) kemarin. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, KEDIRI - Pelatih Johnny Jansen kecewa berat Bali United tumbang di Stadion Brawijaya, Kediri saat keok dari Persik pada laga pekan ke-19 Super League 2025-2026, Jumat (30/1) kemarin.

Rekor Bali United tak pernah kalah dalam tujuh pertandingan terakhir Super League 2025-2026 tumbang setelah dibungkam Persik Kediri dengan skor 2 – 3.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui striker Boris Kopitovic menit ke-23, tetapi Persik berhasil come back dengan mencetak tiga gol balasan.

Dua gol Persik dicetak striker, Jose Enrique Rodriguez menit ke-29 dan 40, serta satu gol melalui gelandang serang Adrian Luna menit ke-45+2.

Bali United memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dicetak bek tengah Joao Ferrari menit ke – 69.

“Saya kecewa dengan hasil ini,” ujar Johnny Jansen seusai pertandingan kemarin.

Mantan pelatih PEC Zwolle pantas kecewa dengan hasil yang diraih Bali United pada laga ini.

Mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 53 persen, 15 kali shots on target dengan akurasi passing mencapai 83 persen, tetapi hasil akhir tak sesuai ekspektasi.

Mantan pelatih PEC Zwolle Johnny Jansen kecewa dengan hasil yang diraih Bali United pada laga ini lantaran bikin blunder meski mendominasi pertandingan
