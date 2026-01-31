Klasemen Super League Setelah Persik Gasak Bali United: Persija Tempel Persib

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga bergulir, Jumat (30) kemarin.

Persik melawan Bali United di Stadion Brawijaya, Kediri, sementara Persita menantang tim tamu Persija Jakarta di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Pada laga terakhir, Persija secara mengejutkan mengalahkan tuan rumah Persita Tangerang dengan skor 2 – 0.

Dua gol Persija dicetak Gustavo Almeida pada menit ke-33 dan Maxwell Souza menit ke-50.

Kemenangan ini mengulang hasil leg pertama pada 10 Agustus 2025 lalu saat Persija membungkam Persita dengan skor telak 4 – 0.

Kemenangan ini mengatrol peringkat Persija di papan klasemen Super League 2025-2026.

Persija di peringkat kedua, menempel Persib di puncak klasemen dengan sama-sama mengantongi 41 poin, hasil dari 13 kali kemenangan, dua kali seri dan empat kali kalah.

Namun, Persija telah bermain 19 kali, sementara Persib baru 18 kali bertanding.