Anomali Bali United saat Keok: Menang Statistik tak Cukup, Persik Lebih Efektif

bali.jpnn.com, KEDIRI - Bali United mengawali putaran kedua Super League 2025-2026 dengan hasil tak menggembirakan.

Memiliki market value Rp 100 miliar, skuad Bali United tak berdaya pada dua laga awal putaran kedua Super League.

Setelah ditahan Semen Padang pekan lalu, Bali United dipaksa menelan kekalahan perdana saat dibungkam Persik di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1).

Bali United kalah dari tuan rumah Persik dengan skor 2 – 3.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui striker Boris Kopitovic menit ke-23, tetapi Persik berhasil come back dengan mencetak tiga gol balasan.

Dua gol Persik dicetak striker, Jose Enrique Rodriguez menit ke-29 dan 40, serta satu gol melalui gelandang serang Adrian Luna menit ke-45+2.

Yang menarik, Bali United selalu kalah saat memainkan permainan indah. Pun yang terjadi saat melawan Persik Kediri.

Berdasar statistik, penguasaan bola Bali United mencapai 53 persen, sementara tuan rumah Persik hanya 47 persen.