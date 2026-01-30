JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Rekor Bali United Tumbang di Tangan Persik, Tersungkur 2 – 3, Cek Klasemen

Rekor Bali United Tumbang di Tangan Persik, Tersungkur 2 – 3, Cek Klasemen

Jumat, 30 Januari 2026 – 19:04 WIB
Rekor Bali United Tumbang di Tangan Persik, Tersungkur 2 – 3, Cek Klasemen - JPNN.com Bali
Pemain Bali United berduel dengan pemain Persik di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) sore. Bali United kalah dari Persik dengan skor 2 - 3. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, KEDIRI - Rekor Bali United tak pernah kalah dalam tujuh pertandingan terakhir Super League 2025-2026 sejak menang dari Borneo FC, 30 November 2025 lalu akhirnya tumbang.

Menantang Persik di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) sore, Bali United takluk dari tuan rumah dengan skor 3 – 2.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui striker Boris Kopitovic menit ke-23, tetapi Persik berhasil come back dengan mencetak tiga gol balasan.

Baca Juga:

Dua gol Persik dicetak striker, Jose Enrique Rodriguez menit ke-29 dan 40, serta satu gol melalui gelandang serang Adrian Luna menit ke-45+2.

Bali United memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dicetak bek tengah Joao Ferrari menit ke – 69.

Ambisi Bali United meraih poin, minimal seri gagal terwujud, meski beberapa kali peluang lahir pada menit akhir pertandingan.

Baca Juga:

Bali United pun mengakhiri pertandingan dengan kekalahan dari Persik dengan skor 2 – 3.

Kemenangan ini sekaligus menjadi awal kebangkitan bagi Persik yang pada laga sebelumnya dilumat Malut United dengan skor 0 – 4.

Rekor Bali United tak pernah kalah dalam tujuh pertandingan terakhir Super League 2025-2026 sejak menang dari Borneo FC, 30 November 2025 lalu akhirnya tumbang.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united persik Persik Kediri Persik vs Bali United Rekor Bali United Boris Kopitovic Joao Ferrari Adrian luna Jose Enrique Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rekor Bali United Tumbang di Tangan Persik, Tersungkur 2 – 3, Cek Klasemen - JPNN.com Bali
    Rekor Bali United Tumbang di Tangan Persik, Tersungkur 2 – 3, Cek Klasemen
  2. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persik vs Bali United, Misi Balas Dendam - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persik vs Bali United, Misi Balas Dendam

  3. Bek Asing Kiko Carneiro Persik Siap Adang Penyerang Bali United, Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Bek Asing Kiko Carneiro Persik Siap Adang Penyerang Bali United, Blak-blakan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU