Rekor Bali United Tumbang di Tangan Persik, Tersungkur 2 – 3, Cek Klasemen

bali.jpnn.com, KEDIRI - Rekor Bali United tak pernah kalah dalam tujuh pertandingan terakhir Super League 2025-2026 sejak menang dari Borneo FC, 30 November 2025 lalu akhirnya tumbang.

Menantang Persik di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) sore, Bali United takluk dari tuan rumah dengan skor 3 – 2.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui striker Boris Kopitovic menit ke-23, tetapi Persik berhasil come back dengan mencetak tiga gol balasan.

Dua gol Persik dicetak striker, Jose Enrique Rodriguez menit ke-29 dan 40, serta satu gol melalui gelandang serang Adrian Luna menit ke-45+2.

Bali United memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dicetak bek tengah Joao Ferrari menit ke – 69.

Ambisi Bali United meraih poin, minimal seri gagal terwujud, meski beberapa kali peluang lahir pada menit akhir pertandingan.

Bali United pun mengakhiri pertandingan dengan kekalahan dari Persik dengan skor 2 – 3.

Kemenangan ini sekaligus menjadi awal kebangkitan bagi Persik yang pada laga sebelumnya dilumat Malut United dengan skor 0 – 4.