Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persik vs Bali United, Misi Balas Dendam

Jumat, 30 Januari 2026 – 13:31 WIB
Ilustrasi bola. Duel seru terjadi di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) sore antara Persik kontra Bali United. Foto: Instagram @dewa_united

bali.jpnn.com, KEDIRI - Duel seru tersaji pada laga pekan ke-19 Super League 2025-2026 antara tuan rumah Persik Kediri melawan Bali United.

Pertandingan seru ini bergulir Jumat (30/1) sore ini pukul 15.30 WIB atau 1630 WITA di Stadion Brawijaya, Kediri.

Bagi Anda yang tidak menyaksikan langsung pertandingan langsung di stadion, bisa menikmati melalui live di Indonesia atau opsi streaming di Vidio.

Tim Receveur Cum sius berambisi melakukan misi balas dendam lantaran pada pertemuan pertama Bali United versus Persik di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Agustus 2025 lalu berakhir 1 – 1.

Bali United telah bertemu Persik dalam sembilan pertandingan dengan hasil empat kali menang, tiga kali seri dan dua kali kalah.

Empat kemenangan itu diperoleh Bali United saat dua kali berlaga di Stadion Brawijaya dan dua kali di Stadion Kapten Dipta.

Persik Kediri di lain sisi sama-sama satu kali meraih kemenangan atas Bali United baik bermain di Stadion Brawijaya maupun Stadion Kapten Dipta.

Tiga kali hasil seri kedua tim terjadi saat sekali bermain di Stadion Brawijaya dan dua kali di Stadion Kapten Dipta.
Sayang Bali United tidak bisa diperkuat gelandang bertahan Brandon Wilson lantaran masih menjalani terapi pemulihan akibat cedera yang dialaminya.

