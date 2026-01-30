Bek Asing Kiko Carneiro Persik Siap Adang Penyerang Bali United, Blak-blakan

JPNN.com

Jumat, 30 Januari 2026 – 13:08 WIB
Bek Persik asal Portugal Kiko Carneiro bertekad mengadang segala upaya penyerang Bali United FC menjebol gawang Leo Navacchio pada laga, Jumat (30/1) sore ini di Stadion Brawijaya, Kediri. Foto: I.League

bali.jpnn.com, KEDIRI - Bek asing Persik Kiko Carneiro mengatakan laga pekan ke-19 Super League 2025-2026 kontra Bali United yang berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) sore ini bakal menjadi titik balik kebangkitan skuad Macan Putih.

Bek asal Portugal ini bertekad mengadang segala upaya penyerang Bali United menjebol gawang Leo Navacchio.

Pasalnya, target Persik Kediri adalah meraih kemenangan setelah pada laga terakhir dihajar Malut United 0 – 4 di Stadion Kie Raha, Ternate.

“Kami sekarang bermain di kandang.

Saatnya kami meraih kemenangan untuk mengangkat posisi Persik Kediri di daftar klasemen,” ujar Kiko Carneiro dilansir dari laman I.League.

Menurutnya, pelatih Marcos Reina sudah menyiapkan taktik untuk mengalahkan Bali United.

Tim pelatih sudah membenahi lini belakang yang menjadi titik lemah Persik kala tertunduk malu pada laga terakhir.

Kiko Carneiro kian optimistis kondisi pemain Persik siap tempur, terutama dua pemain asing, Jon Toral dan Adrian Luna.

