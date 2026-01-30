Persik Pantang Kalah di Kandang, Marcos Reina Optimistis Bekuk Bali United

JPNN.com

Jumat, 30 Januari 2026 – 11:28 WIB
Pelatih Persik Marcos Reina mengatakan skuad Macan Putih pantang kalah saat bermain di kandang sendiri dan siap mengalahkan tim tamu, Bali United, sore ini. Foto: Instagram @persikfcofficial

bali.jpnn.com, KEDIRI - Pelatih Persik Marcos Reina dalam kepercayaan diri tinggi menjelang duel akbar kontra Bali United pada laga pekan ke-19 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) sore ini.

Marcos Reina mengatakan skuad Macan Putih pantang kalah saat bermain di kandang sendiri dan siap mengalahkan tim tamu, Bali United.

Kepercayaan diri ini mencuat setelah Persik Kediri babak belur dalam lawatannya ke Ternate setelah dibungkam Malut United pekan lalu dengan skor telak 0 – 4.

“Kami baru saja meraih hasil buruk, kalah dari Malut United.

Namun, saya tak mau membahas itu.

Kami siap menatap pertandingan melawan Bali United dan meraih kemenangan di kandang sendiri,” ujar Marcos Reina dilansir dari laman I.League.

Pelatih berkebangsaan Spanyol ini mengatakan sudah memperbaiki kinerja seluruh pemain, termasuk sektor belakang yang menjadi titik lemah Persik pada laga terakhir.

Gawang Leo Navacchio diberondong empat gol oleh pemain Malut United setelah Rezaldi Hehanusa mendapat kartu merah pada menit ke-20.

