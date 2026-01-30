Curhat Jefferson Setelah Debut di Persebaya, Lemparan Maut Jadi Alat Teror Lawan

bali.jpnn.com, SURABAYA - Bek kiri anyar Persebaya Surabaya Jefferson Silva memulai debut sempurna di kompetisi Super League 2025-2026.

Jefferson Silva tampil sejak menit pertama saat Persebaya menantang PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, pekan lalu.

Pesepak bola asal Brasil itu menjadi salah satu pemain kunci kemenangan Persebaya atas tuan rumah PSIM.

Tidak hanya solid bertahan, Jefferson Silva juga menyumbangkan satu assist.

Jefferson Silva yang memiliki kaki kidal memberikan warna yang berbeda pada permainan The Green Force, julukan Persebaya.

Dengan kaki terkuat kaki kiri, Jefferson Silva bisa lebih lugas dalam bertahan maupun membantu transisi serangan.

Tidak hanya assist untuk Bruno Paraiba pada menit ke-73, dia juga sempat memberikan umpan terukur di awal babak kedua.

Namun, sayang, tidak ada yang menyambut umpannya.