Bali United Kian Garang, Duo Asing Anyar & Pilar Utama Siap Tempur Kontra Persik

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kekuatan Bali United bertambah pada laga pekan ke-19 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persik di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) sore.

Selain hampir pasti diperkuat duo pemain asing anyar, Teppei Yachida dan Diego Campos, Bali United kembali diperkuat gelandang Tim Receveur dan striker Boris Kopitovic.

Kedua pemain asing itu asing pada laga sebelumnya melawan Semen Padang karena akumulasi kartu kuning.

Tim Receveur senang bisa kembali membela Bali United setelah menjalani larangan bermain satu pertandingan karena akumulasi kartu kuning.

"Saya senang bisa kembali bermain setelah satu laga suspend.

Saya akan berusaha maksimal dalam membantu tim meraih tiga poin kemenangan," ujar Tim Receveur dilansir dari laman klub.

Tim Receveur berambisi melakukan revans lantaran pada pertemuan pertama Bali United versus Persik di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Agustus 2025 lalu berakhir 1 – 1.

Bali United telah bertemu Persik dalam sembilan pertandingan dengan hasil empat kali menang, tiga kali seri dan dua kali kalah.